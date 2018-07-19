"Майже як Леді Гага": у новому тизері Лобода пристрасно поцілувалася з дівчиною (відео)

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода здивувала фанів неоднозначним вчинком на відео

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка активно робить кар'єру в Росії, опублікувала тизер на свою нову пісню SuperStar. Відео вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Всі люди як люди. Teaser. Superstar", - підписала вона відео.

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

У минулому тізері до кліпу співачка знялася, ще будучи вагітною. Тоді танці Лободи на дев'ятому місяці вагітності вразили публіку.

Тепер Світлана постала в образі приголомшливої сексапільної красуні, яка танцює. У відео є момент, де Лобода, гуляючи по пляжу, зустрічається з іншою дівчиною і пристрасно цілує.

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial) 19 Лип 2018 в 5:11 PDT

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей ролик.

"Найкраща, сама-сама", "Майже як Леді Гага", "Потім буде поцілунок з вагітною. Це ось ще більш провокаційно", "Сексі, найкрутіша.....сама карколомна. Лобода рулить", - пишуть фанати співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

"Трейлер переплюне трейлерів голлівудських фільмів!", "Шикарна", "чекаємо кліп", "Ось це огнишко", "Ознака переваги", - додали в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Світлана Лобода презентувала пісню "Суперзірка" 8 червня на "Премії МУЗ-ТВ 2018. Трансформація". Аудіоряд припав до душі багатьом шанувальникам, а от кліп до пісні викликав обурення серед шанувальників творчості "кращої виконавиці 2018".

Світлана Лобода: наша чи не наша