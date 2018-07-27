"Під оплески схвильованої публіки": Настя Каменських захопила образом на "Жарі"

Співачка вразила відвертим образом на виступі
Вчора, 26 липня, відбувся день відкриття популярного музичного фестивалю "Жара", який відбувається в столиці Азербайджану Баку. Пройшли перші виступи різних знаменитостей. Серед них опинилася і Настя Каменських.
Образ української співачки буквально вразив мережу. Відповідні фото були опубліковані на сторінці фестивалю в Instagram.
Фото: виступ Насті Каменських (instagram.com/zharafest)
"Грандіозні виступи під оплески схвильованої публіки. Кожен номер – унікальний, кожен артист – особливий", - написано в одній з публікацій.
На сторінці одного з користувачів мережі з'явилося вибухове відео виступу Насті Каменських.
Відео: виступ Насті Каменських instagram.com/dianalovesasha)
На "Жарі" виступили й інші зірки, такі як: Світлана Лобода, Філіп Кіркоров, EMIN, Artik&Asti, Ані Лорак, Анна Сєдокова, Макс Барських, Сергій Лазарєв та інші.
Фото: артисти на "Жарі" (instagram.com/zharafest)
Нагадаємо, відома українська співачка Настя Каменських (NK) засвітилася в леопардовому купальнику біля басейну в столиці Азербайджану. Похвалитися новими фото вирішили й інші зірки, які приїхали на захід.
Також ми писали про те, що Настя Каменських здивувала своїх шанувальників образом, в якому вона з'явилася на відкритті "Жари".
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Відео: Що ви не знали про NК?