"Подалі від Мурата": Ані Лорак з дочкою полетіли в Ізраїль (фото)

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка показала новий знімок з донькою Сонею

Відома співачка Ані Лорак, яка після зради чоловіка раптово зникла з соцмереж, повернулася в Інтернет.

Після тижневого мовчання скандальна артистка розчулила користувачів мережі фотографією з дочкою. Знімок, на якому вона цілує Софію в ніс, опублікований в Instagram-акаунті Лорак.

Зазначимо, що геолокація вказує на те, що фото зроблено в Єрусалимі.

Ані Лорак з донькою (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники співачки не тільки активно коментують миле фото, але і підтримують Лорак в ці нелегкі для її сім'ї часи.

"Дуже хороша дівчинка", "Милота цієї фотки просто зашкалює", "Крута у Соні спідниця!" - пишуть користувачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

"Правильно зробили, що виїхали. Подалі від Мурата. Не переживайте, знайдете собі нормального чоловіка!" - зазначила одна з фоловерів співачки.

Додамо, що є й ті, хто не сильно шкодує Лорак.

"Люди, не робіть ні з кого кумира! Як мінімум, це гріх. Значить Бог вирішив спустити Кароліну на землю. Вона теж наробила помилок. Я це кажу з любові до неї. Вона все ж не Жанна д'Арк, а земна людина. Всім миру, добра і любові. Як для них буде краще - хай так і буде. Немає нічого важливішого за сім'ю", - зазначив юзер.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що наприкінці липня чоловіка Ані Лорак, Мурата Налчаджиоглу, "застукали" у компанії Яни Бєляєвої - київської тусовщиці.