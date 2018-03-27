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Підтримуючий анексію Криму актор здивувався попаданню в "Миротворець"

STYLERЗірки        27.03.2018 - 15:14
Фото: Леонід Ярмольник (youtube.com/Первый канал)
Фото: Леонід Ярмольник (youtube.com/Первый канал)

За словами артиста, з цим боротися він не буде

Російський актор театру і кіно Леонід Ярмольник, який підтримує анексію Криму, дуже здивувався потраплянню в "чорний список" українського проекту "Миротворець". Про це повідомляє Russia Today.

"Цій події вже тисяча років. Я у них включений. Чому включений, не знаю", — заявив Леонід Ярмольник.

Фото: Леонід Ярмольник (twitter.com-YarmolnikCom)

За його словами, він не має намір з цим боротися. Як зазначив Ярмольник, це "дурість", і коментувати це він не планує.

19 і 20 квітня у актора заплановані гастролі в окупованому Росією Криму.

Як раніше писав Styler, російський актор театру і кіно, продюсер і телеведучий Леонід Ярмольник потрапив в базу злочинців українського Миротворця". Про це повідомляється на сайті організації.

Як повідомляється на сайті, Ярмольник внесений у базу даних "відкрите виправдання російської агресії по відношенню до України" та "антиукраїнську пропаганду".

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Теги: Миротворец, актор
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