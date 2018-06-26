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"Подслушки" і холод в павільйоні: екс-ведуча "Все буде добре" розповіла про закадрове життя проекту

STYLERЗірки        26.06.2018 - 07:24
На шоу "Все буде добре"
На шоу "Все буде добре"

Колишня ведуча шоу відкрила секрети закулісся

Екс-ведуча "Все буде добре" на телеканалі СТБ Ганна Горбань розповіла про секрети закадрового життя проекту.

Нагадаємо, СТБ зупинив виробництво проекту у форматі жіночого клубу з четвіркою ведучих, і з вересня проект знову повернеться до корисних порад, а Надія Матвєєва буде вести програму одна.

Ганна Горбань відрізнялася упевненістю, рішучістю і готовністю до різних авантюр. Тому комунікабельна теледіва охоче розкрила подробиці життя "за кадром".

"Ми жили в дуже насиченому режимі. В дні зйомок вставати доводилося в 4-4:30 ранку, так як в 5:30 вже забирала машина на роботу. Назад додому я поверталася близько 12 години ночі. Уявіть: знімальний процес одній передачі (яка в ефірі йде 1-1,5 години) - насправді триває іноді більше 6 годин! У день знімали відразу 2 випуску. І при цьому на нанесення гриму йшло 1,5 години перед зйомкою", - згадує ведуча.

Не обходилося і без казусів на зйомках. Один випадок Ганна Горбань згадує з посмішкою, бо це невід'ємна частина професії телеведучої:

"Викуля Зубрейчук була задіяна одночасно в двох проектах і, дійсно, якось зовсім не виспалась. Під час зйомки нам дали перерву на 5 хвилин. Сидимо на диванах, всі на місцях, Віка розмовляла зі мною, я відвернулася на мить, повертаюся - а вона заснула... Просто за 2 секунди, моментально відключилася! Природно, ми все розуміли, тому відразу перейшли на шепіт, щоб дати їй можливість хоч трішечки відпочити, ну і, звичайно, почали записувати з нею відео, як вона "спить на роботі". Було дуже весело".

Вся команда була настільки близька, що не доводилося навіть соромитися "інтимних подробиць, каже Ганна. Дівчат "прослуховували", говорили що, коли і як робити. Але ведучим це не доставляло незручностей, і навіть збентеження від курйозних ситуацій дуже швидко випаровувалося.

"У нас у вухах завжди були "подслушки" (спеціально для того, щоб ми чули редактора і команди режисера). Також особисті мікрофони-петлички завжди були "у повній боєготовності". Ми до цього настільки звикали за час зйомок, що в перервах ні я, ні інші провідні навіть не звертали уваги на цю техніку. Ми спокійно обговорювали свої жіночі теми, не замислюючись, що нас зараз чує 10-20 людей - керівники, редактори, оператори", - поділилася ведуча.

Ганні доводилося йти і на справжні "жертви". Навіть в холод ведуча гідно терпіла всі незручності заради стильною і приємною картинки в кадрі.

"Ми почали зйомки сезону взимку, коли на вулиці ще трималася мінусова температура. Студія в павільйоні не опалювалася, це неможливо, а вбрання у мене були дуже відкриті! Гарячий чай на столі остигав просто за секунду. Уявіть, як мене аж трусило від холоду – і так кілька зйомок підряд... Команда "Мотор!" - я працюю, вигляду не подаю. Тільки "Стоп!" - біжить до мене гример з халатом. Лише моя мама і брат зрозуміли в ефірі, що мені дуже холодно", - зізналася Ганна.

За її словами, не завжди виходило "замаскувати" емоції, камера точно передавала не тільки зовнішній вигляд, але і внутрішні переживання учасників зйомок.

Нагадаємо, колишня "пацанка" стала обличчям міжнародного конкурсу.

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Теги: ТВ-шоу, ведущая
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