"Хтива романтика": засновник "Грибів" розповів про зради дружини

Він різко звернувся до коханця дружини - саундпродюсера Олександра Волощука

Українська продюсер, екс-учасник групи "Гриби" Юрій Бардаш розповів про зради своєї дружини, співачки Луни (Христина Бардаш). Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Юрій повідомив, що дружина зрадила йому колишнім колегою і саундпродюсером Олександром Волощуком.

"Ми разом з тобою працювали над музикою в моїй компанії, не один трек зробили, і не один альбом. Спілкувалися досить тепло і близько і теми для розмови були різні. Адже ти хороший хлопець був, як мені здавалося, і перестав спілкуватися, ми залишилися людьми з повагою один до одного. Ніхто нікому не завдавав болю, поганого не зробив, я твоїх баб не торкався. І після всього цього ти починаєш за моєю спиною *бать мою жінку, мою дружину, матір мого сина, і робиш це як миша, не сказавши мені ні слова", - написав обурений Бардаш.

Цікаво, що музикант і сам зізнався, що зраджував дружині.

"Те, що я мудак, і зраджував своїй дружині, це мої з нею проблеми, внутрішні, і тебе *блана це ніяк не повинно було стосуватися, ти тут ні при чому. Це мої перед нею косяки і вона вільна відповісти мені як завгодно, а ось ти з*чара потрапив в пекло. Якби вона тебе любила, вона б тебе так не підставила і зізналася б у всьому, як тільки у вас з'явилася ваша "хтива романтика". Або б тебе змусила спочатку зі мною вирішити питання, а потім на неї залазити", - шокує фанів Юрій.

Артист упевнений, що Луна скористалася Волощуком, щоб помститися йому.

Фото: Юрій Бардаш і його з Луною син (facebook.com/yura.bardash)

"Як ти, д*лбо*б не зрозумів, ти, це – камінь, який вона в мене кидає. Ти, хлопчик, потрапив між двох вогнів, багаття великої любові, захотів влізти в сім'ю. Сім років живемо, син у нас золотий, у нас і добро і зло, живемо, як вміємо. А ти, с*чара, зашкварился і розкрив свою мишачу натуру", - сказав артист.

У свою чергу, Олександр Волощук, коханець Христини, якому був присвячений пост Бардаша написав, що Бардаш бив дружину.

"Якщо бити свою дружину, плювати, опускати, і тр*хати все підряд - це нормально, ти чемпіон. А щодо музики – спасибі, що навчив мене її писати і грати на інструментах. Ну і останнє – у тебе є репутація, яку ти собі нажив, і ти її відчуваєш у повній мірі", - зауважив Олександр.

Луна також прокоментувала скандал.

Фото, яке прикріпила Луна до свого посту (instagram.com/p/Bju8hySgm1)

"Не тримаю зла на Юрія Бардаша, так як завдяки йому я зустріла кохання свого життя", - написала вона.

Скріншот поста (instagram.com/p/Bju8hySgm1)

Раніше повідомлялося, Христина Бардаш, більш відома сценічним псевдонімом "Луна", представила свій новий відеокліп "Поцілунки", який був знятий на Личаківському цвинтарі у Львові.

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