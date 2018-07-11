"Схожа на Лору Палмер": Полякова вразила фанів своїм дитячим фото

Фото: Оля Полякова (facebook.com polyakovamusic)

Оля Полякава вирішила показати, якою вона була в дитинстві

Відома українська співачка, суперблондинка Оля Полякова вирішила поділитися з шанувальниками своїм дитячим фото. Так, зірка виклала на свою сторінку Іnstagram знімок двадцятирічної давності.

На архівному фото їй всього тринадцять років.

Фото: Оля Полякова в дитинстві (instagram.com/polyakovamusic)

"Впізнали?", – підписала знімок суперблондинка і поставила хештег "13".

Скріншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Миле дитяче фото улюбленої "королеви ночі" вразила шанувальників.

"Тю, це ж, Полякова, хто її не узнае, її ж за кілометр видно", "Яка классненькая", "Така лапочка мила, гарна, чиста і гарна", "Красуня", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Деякі фани порівняли артистку з актрисою Шеріл Лі, яка виконала роль Лори Палмер в серіалі "Твін Пікс".

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Також шанувальники відзначили, що дочка Полякової дуже схожа на неї в дитинстві.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше Оля Полякова вразила передплатників фото 18+. Вона опублікувала чорно-біле фото, на якому вона сидить перед дзеркалом, спиною до камери. При цьому крім білизни і витонченої дамського капелюшка на співачці більше нічого немає.

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