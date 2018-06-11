"Схожа на випускницю": Катя Осадча в сукні з оголеними плечима вразила мережу

І все ж не всі підписники телеведучої високо оцінили її вибір

Відома українська телеведуча Катя Осадча вийшла у світ в новому вечірньому образі. При цьому підписники ведучої відзначили, що образ вийшов дуже ніжний і жіночний.

Так, Осадча позує в атласній сукні-футлярі по щиколотку, з відкритими плечима. Плаття відрізняється досить простим кроєм. Відповідний знімок телеведуча опублікувала на своїй Іnstagram-сторінці.

"Субота. Вечір. Літо", - лаконічно підписала фото Осадча.

Катя Осадча у вечірньому образі (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Каті Осадчої в більшості голосів підтримали черговий розкішний наряд телеведучої.

"Ніжна і красива жінка", - пише millasoloviova.

"Катерина, у вас дуже гарна сукня, вона вам личить", - зазначає dia.kh19.

"Красиве плаття, особливо верх", - коментує lara_km86.

Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha

Однак слід відзначити, що не всім підписникам сподобався вибір ведучої. Так, деякі зазначили, що з сукнею "щось не так".

"Так, з сукнею в цей раз взагалі печаль", - пише irinatyshchyk.

"Ліф непоганий, але от бічні рядки на нижній частині дуже невдалі", - підкреслює irenlevandovska.

"Не ображайтеся, але сукня вам зовсім не личить", - коментує galja_macievska.

Образи телеведучої Каті Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча поділилася спільним фото зі своїм батьком Олександром Володимировичем, який нещодавно відзначив свій день народження. Користувачі мережі наголосили, що відома українська телеведуча дуже схожа на свого тата.

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