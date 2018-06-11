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"Схожа на випускницю": Катя Осадча в сукні з оголеними плечима вразила мережу

STYLERЗірки        11.06.2018 - 10:23
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

І все ж не всі підписники телеведучої високо оцінили її вибір

Відома українська телеведуча Катя Осадча вийшла у світ в новому вечірньому образі. При цьому підписники ведучої відзначили, що образ вийшов дуже ніжний і жіночний.

Так, Осадча позує в атласній сукні-футлярі по щиколотку, з відкритими плечима. Плаття відрізняється досить простим кроєм. Відповідний знімок телеведуча опублікувала на своїй Іnstagram-сторінці.

"Субота. Вечір. Літо", - лаконічно підписала фото Осадча.

Катя Осадча

Катя Осадча у вечірньому образі (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Каті Осадчої в більшості голосів підтримали черговий розкішний наряд телеведучої.

"Ніжна і красива жінка", - пише millasoloviova.

"Катерина, у вас дуже гарна сукня, вона вам личить", - зазначає dia.kh19.

"Красиве плаття, особливо верх", - коментує lara_km86.

Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha

Однак слід відзначити, що не всім підписникам сподобався вибір ведучої. Так, деякі зазначили, що з сукнею "щось не так".

"Так, з сукнею в цей раз взагалі печаль", - пише irinatyshchyk.

"Ліф непоганий, але от бічні рядки на нижній частині дуже невдалі", - підкреслює irenlevandovska.

"Не ображайтеся, але сукня вам зовсім не личить", - коментує galja_macievska.

Образи телеведучої Каті Осадчої

Катя Осадча стиль

Стиль Каті Осадчої

Образи телеведучої Каті Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча поділилася спільним фото зі своїм батьком Олександром Володимировичем, який нещодавно відзначив свій день народження. Користувачі мережі наголосили, що відома українська телеведуча дуже схожа на свого тата.

Зіркова пара Горбунов та Осадча (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Катя Осадча
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