Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Поки діти сплять": Зеленський розбурхав користувачів мережі новим фото

STYLERЗірки        17.06.2018 - 14:20
Фото: Володимир Зеленський (Styler)
Фото: Володимир Зеленський (Styler)

Телеведучий показав фото з нового тренування

Відомий український шоумен і телеведучий Володимир Зеленський розбурхав користувачів мережі фотографією з недільного тренування. Відповідний пост він зробив на своїй сторінці в Instagram.

"Тихенько, на пальчиках, поки діти сплять. З недільного тренуванням. Доброго ранку", - сказав він.

Слід уточнити, що на опублікованих кадрах видно, як Зеленський віджимається на пальцях. Це викликало бурхливу реакцію користувачів мережі.

Фото: Володимир Зеленський у тренажерному залі (instagram.com/zelenskiy_official)

"Нічого собі. Прогрес", - сказала користувач Наталія Розумійко.

"Ось пишаюся вами. Створюєте самі себе. Дізнаватися свою особистість завжди цікаво. Всіх благ", - сказав юзер Катерина Голуб.

"Пожалій себе. Боковим зором, периферійним, зачепив фото. Подумав, що Сыльвестр", - сказав користувач Володимир Гагарін.

"В неділю, з ранку. Ще й на пальчиках. Це справжня витримка, самоконтроль і самодисципліна. Це круто", - сказала користувач san jambova.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

До речі, відомий український шоумен, комік і телеведуший, зірка студії "Квартал 95" Володимир Зеленський показав частину своїх тренувань у спортзалі. На своїй сторінці у соцмережі Instagram шоумен продемонстрував присідання зі штангою в тренажері Сміта.

На відео 40-річний Зеленський в білих шкарпетках виконує два повторення. Судячи з відеозапису, ролик знімає його тренер.

Як повідомлялося раніше, з'явився тизер романтичної комедії від гумористичної студії "Квартал 95" "Я, ти, він, вона". Головні ролі у фільмі зіграють Володимир Зеленський, Євген Кошовий, співачка і дебютантка у повнометражному кіно Надя Дорофєєва та литовська акторка Агне Грудите, яка знімалася в серіалі "Нюхач".

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів (video.rbc.ua)

"Не ми б'ємо, "Верба" б'є": волонтер оригінально потролив проросійських бойовиків Партія Зеленського: "Слуга народу" пішов у справжню політику
Теги: зеленский, тренажеры, Воскресенье
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся