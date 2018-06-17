"Поки діти сплять": Зеленський розбурхав користувачів мережі новим фото

Телеведучий показав фото з нового тренування

Відомий український шоумен і телеведучий Володимир Зеленський розбурхав користувачів мережі фотографією з недільного тренування. Відповідний пост він зробив на своїй сторінці в Instagram.

"Тихенько, на пальчиках, поки діти сплять. З недільного тренуванням. Доброго ранку", - сказав він.

Слід уточнити, що на опублікованих кадрах видно, як Зеленський віджимається на пальцях. Це викликало бурхливу реакцію користувачів мережі.

Фото: Володимир Зеленський у тренажерному залі (instagram.com/zelenskiy_official)

"Нічого собі. Прогрес", - сказала користувач Наталія Розумійко.

"Ось пишаюся вами. Створюєте самі себе. Дізнаватися свою особистість завжди цікаво. Всіх благ", - сказав юзер Катерина Голуб.

"Пожалій себе. Боковим зором, периферійним, зачепив фото. Подумав, що Сыльвестр", - сказав користувач Володимир Гагарін.

"В неділю, з ранку. Ще й на пальчиках. Це справжня витримка, самоконтроль і самодисципліна. Це круто", - сказала користувач san jambova.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

До речі, відомий український шоумен, комік і телеведуший, зірка студії "Квартал 95" Володимир Зеленський показав частину своїх тренувань у спортзалі. На своїй сторінці у соцмережі Instagram шоумен продемонстрував присідання зі штангою в тренажері Сміта.

На відео 40-річний Зеленський в білих шкарпетках виконує два повторення. Судячи з відеозапису, ролик знімає його тренер.

Як повідомлялося раніше, з'явився тизер романтичної комедії від гумористичної студії "Квартал 95" "Я, ти, він, вона". Головні ролі у фільмі зіграють Володимир Зеленський, Євген Кошовий, співачка і дебютантка у повнометражному кіно Надя Дорофєєва та литовська акторка Агне Грудите, яка знімалася в серіалі "Нюхач".

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