"Поки це тільки мрії": Регіна Тодоренко розкрила приголомшливі плани

Відома телеведуча розповіла про нездійсненні бажання

Українська телеведуча і зірка тревел-шоу "Орел і Решка" поділилася, як вона проводить свою відпустку і куди їздить відпочивати. Про це вона розповіла "Обозревателю".

Знаменитість розповіла, що на це літо у неї великі плани, які не дадуть сильно відпочити.

"На це літо у мене великі плани, які звучать приблизно так: працювати, працювати і ще раз працювати. Стільки всього треба зробити! По-перше, випустити шоу, по-друге, закінчити роботу над відеокліпом, по-третє, знятися в телесеріалі. Оскільки шоу стартує 29 червня, часу відпочивати зовсім немає", - розповіла ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Також вона додала, що свій день народження, який відбувся 14 червня, змогла відсвяткувати у Лондоні, куди втекла на кілька днів, щоб потрапити на концерт Beyonce і Jay-Z, та Ed Sheeran.

Але навіть на законному відпочинку телеведуча не розслабляється, адже у неї завжди багато справ, які треба встигнути виконати.

"Навіть звідти контролювала процес монтажу, дивилася готові скетчі і, якщо необхідно, вносила правки", - сказала зірка.

І поділилася своїми бажаннями вирватися кудись на Балі, щоб набратися сил та енергії перед новим сезоном. "Але поки це тільки мрії", - каже Регіна.

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