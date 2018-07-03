Показала "п'яту точку": Злата Огневич поділилася відвертими знімками з відпочинку у Херсонській області

Злата Огневич похвалилася стрункою фігурою

Українська співачка Злата Огневич поділилася фотографіями з відпочинку на острові Джарилгач (Херсонська область). Знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Огневич вирішила похвалитися фігурою в купальнику, а також показала, як освоює серфінг.

На одному знімку Злата зображена на тлі моря з дошкою для серфінгу в руках.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

На другому фото артистка хвалиться апетитною "п'ятою точкою", сидячи в спокусливій позі на дошці в море.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також співачка похвалилася, як запускає в небо летючого змія.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Користувачі соцмережі були в захваті від таких відвертих фото і оцінили струнку фігуру Злати. Також фанам Огневич сподобалося те, що вона вирішила відпочивати на батьківщині, а не закордоном.

"Херсонська область. Гарного відпочинку"; "Дуже красива. Раді, що ви приїхали до нас в Херсон"; "Краса. Вдало вам відпочити і попрацювати", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Раніше Злата Огневич зізналася, що сидить на дієті і розповіла, від чого їй довелося відмовитися заради фігури.

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