Шанувальники порівняли Джамалу з Надією Матвєєвою і Кудряшкою Сью (фото)

Новий образ Джамали викликав масу асоціацій у шанувальників

Популярна українська співачка Джамала здивувала шанувальників новою зачіскою. Користувачі соціальної мережі Instagram порівняли новий образ співачки з Кудряшкой Сью і Надією Матвєєвою. Коментарі відповідного характеру написані під публікацією на офіційній сторінці артистки.

27 травня відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016, виклала в своєму Instagram нову фотографію. На ньому артистка демонструє шанувальникам оновлення своєї зовнішності, а саме нову зачіску.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

"Спочатку все було погано сьогодні, а потім все стало дуже добре!!! Нова зачіска. Спасибі, життя!", – написала співачка в описі до знімка.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

Слід зазначити, що шанувальники Джамали в більшості своїй оцінили оновлення іміджа та стилю своєї улюбленої артистки. Фолловери співачки пишуть, що їй дуже личить кучеряве волосся.

"Джамала, Вам йдуть кучеряшки!", "Материнство дуже красить, просто вся світиться....", "Що потрібно жінці для щастя, всього-то поміняти зачіску і вона вже світиться! Вам дуже йде!", "Прям дівчинка-дівчинка, просто випромінює настрій!", "Природна краса, все виглядає натурально, сонячно, відкрито. Найкраща!", "Вам дуже йде ця зачіска!", "Красуня наша!", "Класні кучеряшки", — написали фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/jamalajaaa

Інші користувачі порівняли новий образ Джамали з Надією Матвєєвої і Кудряшкой Сью.

"80-е рулять!!", "Причому тут 80-е... І при чому якась Надя(( ?? Мега стильно і Джамалу ні з ким не можна порівнювати!!)", "Таки да, я теж спочатку подумала, що Надя))", "Надя Матвєєва )))", "Джа, у фільмі "Кучерява Сью" не Ви грали?", – жартівливо прокоментували фото передплатники.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше популярна співачка Джамала розповіла про те, як її синові, згідно з мусульманськими традиціями в сім'ї Джамали, робили обрізання. Жінка згадує, що цей процес їй було дуже важко пережити, вона сильно переживала, незважаючи на те, що обрізання робив дуже досвідчений хірург, знайомий сім'ї. Незважаючи на її хвилювання, все пройшло нормально.

"Я була вся біла, я думала, я не переживу, коли він плакав", – зізнається співачка.