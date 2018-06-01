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"Повна туфта": заборонена в Україні співачка пригрозила міжнародним судом

STYLERЗірки        01.06.2018 - 18:53
Фото: Наташа Корольова (koroleva.ru)
Фото: Наташа Корольова (koroleva.ru)

Наташа Корольова впевнена, що переможе у Верховному суді України

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ на п'ять років заборонила в'їзд в нашу країну, пригрозила Україні міжнародним судом. Таку заяву співачка зробила в інтерв'ю КП.ру.

Вона поскаржилася, що не може приїхати в Україну.

"Справа зараз в останній інстанції - Верховному суді України. Якщо програємо, тоді підемо в міжнародний суд. Але я впевнена, що виграємо: все, що інкримінується - повна туфта. Взяли безвинну людину, засудили, не дають можливості приїхати на могили рідних", - заявила співачка.

"Як я повинна поводитися? Я буду до кінця відстоювати свою правильну позицію", - додала вона.

Раніше Корольова поскаржилася на скасування свого концерту в Києві.

В 2016 році Корольовій заборонили в'їзд в Україну. Пізніше Наташа Корольова звернися до суду, щоб оскаржити заборону на в'їзд.

Загиблі герої травня 2018-го (фото: РБК-Україна)

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Теги: запрет, суд, Наташа Королева
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