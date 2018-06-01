"Повністю скопійовано": Ані Лорак знову запідозрили в плагіаті

У кліпі співачки помітили схожість з роботами Світлани Лободи та Дженніфер Лопес

Відому українську співачку Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, в черговий раз запідозрили в плагіаті. Нещодавно зірка представила кліп на пісню "Сумасшедшая". Шанувальники виконавиці побачили в ньому схожість з кліпом Світлани Лободи на трек "Твои глаза". Також шанувальники побачили схожість з кліпами знаменитої співачки Дженніфер Лопес.

Кліпи Лободи і Кароліни Куєк починаються з того, що в кадрі з'являється автомобіль десь на безлюдному курортному місці.

Відео: Ані Лорак - "Божевільна" (YouTube / Ані Лорак)

Відео: Світлана Лобода - "Твої очі" (YouTube / LOBODA)

Кліп прокоментували багато користувачів мережі:

"Кліп красивий. Лорак красива, відмінно все ... але - це так нудно, ніякої ідеї, пісня звичайна, нагадав чимось Лободу - "Твои глаза". Все завжди дуже одноманітно, хотілося б якогось вибуху, ну, загалом, вона може краще!".

"Під Лободу косить".

"Пародія на кліп Лободи "Твои глаза".

"У стилі Лободи".

"Кліп хороший правда злегка нагадує кліп Світлани Лободи минулих сезонів, голос шикарний, але пісня трохи слабенька".

"Дуже красиво, але повністю скопійовано з декількох кліпів Дженніфер Лопес".

"Копіює Лободу! Причому сильно".

"Деякі сцени вже дуже нагадують кліп JLo - "I'm into you". Особливо, де вона лежить на чоловікові".

Скріншот коментарів (YouTube / Ані Лорак)

Нагадаємо, Ані Лорак представила новий кліп.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак викрили в плагіаті образу Тіни Кароль.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)