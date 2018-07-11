В рушнику і без макіяжу: Джамала заінтригувала прихильників творчими планами

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписників Джамали надихнула її тяга до роботи

Молода мама Джамала особистим прикладом довела, що у натхнення немає часових меж. Так, на своїй instagram-сторінці співачка поділилася зі своїми фанами забавним чорно-білим фото, на якому Джамала позує без макіяжу, на голові в неї – рушник.

При цьому з фото бачимо, що Джамала працює: поруч з нею ноутбук, навушники, переносне цифрове піаніно.

"І так буває! #newalbuminprogress #goodnight", - підписала фото Джамала, зазначивши, що працює над новим альбомом.

Крім того, слід підкреслити, що на даний момент Джамала разом з рідними відпочиває в Туреччині. Та все ж не забуває про творчість.

Джамала за роботою (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники української виконавиці прийшли у захват і побажали своїй улюблениці швидше побалувати їх музичними новинками.

"Ух ти, як класно! Чекаємо! А поки заслуховуємо старенькі", - пише bananastas.

"Натхнення воно таке)) ніколи не знаєш, де тебе застане) І вискочивши з душу з рушником на голові, хапаєш олівець і пишеш", - посміхається karimova.kv.

"Дуууже чекаю, впевнена, нас чекає щось неймовірно круте", - зазначає oksanaminnick.

"Дуже чекаємо! Хочеться чогось почути інтернаціонального, що об'єднує, добрий і музично "смачний" твір. І звичайно обрамлений незрівнянним вокалом Джа", - детально описує chepizhakandrew.

"Дуже сильно хочеться почути нову бомбу від улюбленої Джа", - пише фан-група jamalajaaa_birds.

Джамала з чоловіком на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Однак поки що Джамала набирається сил. І вибрала для цього турецьке місто Датча в провінції Мугла.

На відпочинок Джамала вирушила з чоловіком, сином і сестрою. І нещодавно співачка показала підписникам, у якому красивому місці вона зупинилася.

До речі, в ексклюзивному інтерв'ю STYLER Джамала розповіла, як готується до випуску нового альбому. І чому у співачки не виходить потішити шанувальників новинкою в цьому році.

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