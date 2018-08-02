Помічниця Кобзона розповіла про стан тяжкохворого співака

Фото: Йосип Кобзон (facebook.com/breakingmash)

Артист вже більше десяти років бореться з раком

Стало відомо, в якому стані знаходиться зараз російський співак Йосип Кобзон. Про це розповіла помічниця артиста російському РБК.

"Погіршень немає. Все нормально. У нас все добре", - сказала вона.

Нагадаємо, що Кобзона госпіталізували 26 липня. За словами представника артиста Варвари Виноградової, він знаходився в лікарні на плановому лікуванні. 28 липня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кобзон впав у кому, але дружина і дочка артиста спростували чутки.

У 2005 році у Йосипа Кобзона діагностували онкологічне захворювання. Він переніс не менше двох серйозних операцій з 2009 року знаходиться під постійним наглядом фахівців.

Раніше, в червні, в мережі з'явилися знімки хворого Йосипа Кобзона. На прощання з поетом, з яким він перебував у близьких дружніх стосунках, Кобзон шокував присутніх болючим зовнішнім виглядом.

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