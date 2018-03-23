Популярну російську співачку-уродженку Києва вигнали з літака

Виконавиця влаштувала бійку в салоні

Відому радянську і російську співачку Любов Успенську, яка народилася в Києві, зняли з рейсу Москва – Омськ через влаштований нею скандал на борту літака. Виконавиця спровокувала сутичку з екіпажем, тому що стюардеса не дозволила їй взяти з собою собаку. Про це повідомляє російське видання nation-news.ru.

Бортпровідники нагадали співачці, що, згідно з правилами, тварина повинна знаходитися в спеціальній переносці. Успенська проігнорувала цю вимогу. Більш того, вона відштовхнула стюардесу.

Екіпажу довелося викликати поліцейських, які випровадили артистку за борт.

Фото: Любов Успенська і собака (facebook.com lubauspenskaya)

Пізніше стало відомо, що Успенській все ж вдалося відлетіти в Омськ – співачка поміняла квитки в аеропорту на інший рейс.

Фото: Любов Успенська і собачка (instagram.com-uspenskayalubov_official)

В коментарі одному із російських телеканалів співачка розповіла свою версію подій.

"У нас сумочка була в руках, тільки треба було її відкрити, а вона не давала цього зробити. Таку поведінку я вважаю нетактовною, а тому мій директор попросив інших членів екіпажу замінити співробітницю під час обслуговування в бізнес-класі, але та пішла до командира екіпажу. Після цього мене і зняли з рейсу", – зазначила співачка.

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