Популярні українські рокери презентували свій перший кліп про кохання

Трек "Сам" був записаний у Сполучених Штатах Америки

Одна з найпотужніших українських метал-груп Morphine Suffering представила відео на нову пісню. Реліз кліпу під назвою "Сам" відбувся 18 липня.

За словами учасників колективу, який в 2014 році був названий кращою метал-групою України, отримавши премію The Best Ukrainian Metal Act, їх нова робота - історія двох людей, двох розбитих сердець, сотень помилок і тисячі болючих фраз.

"Історія про те, як важко і проте важливо врятувати те саме сильне і справжнє почуття будь-якою ціною. Історія про боротьбу з самим собою і своїми емоціями. Після довгого мовчання Morphine Suffering дарують фанам свою ліричну пісню і кліп на неї!" - кажуть музиканти.

Morphine Suffering - Сам

Кліп на пісню знімали в Києві. Режисерами відео стали гітарист і засновник гурту Влад Рильський і всім добре відомий в альтернативній музичній тусовці фотограф і оператор Тементій Пронов.

Зйомка проходила три дні. У перший день команда знімала, а точніше фотографувала, love story головних героїв. Другий - присвятили студійній зйомці музикантів. На третій день - знімали вулиці і заклади, де за останні десять років відбувалося щось знакове для Morphine Suffering.

Зазначимо, що трек "Сам" був записаний в Америці спільно з музичним продюсером Метью Гудом, фронтменом групи From First To Last, який продюсував записи таких груп, як Asking Alexandria, Memphis May Fire, Veil of Maya, The Word Alive та багатьох інших.

Зйомки кліпу "Сам" (фото: прес-служба групи)

