"Пора заміж": Каменських в білосніжній сукні умилила шанувальників

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка з'явилася в дуже ніжному образі, який сподобався її фанам

Стильна Настя Каменських знову підштовхнула своїх шанувальників до більш ніж непрозорих натяків. Так, поп-виконавиця опублікувала на instagram-сторінці фото, на якому вона позує в повний зріст в досить простому літньому платті білого кольору. Багато підписників співачки поспішили порівняти її вбрання з сукнею нареченої.

При цьому сама Каменських зазначила, що сукню з відкритими плечима, декороване оборками, вона обрала спеціально для сімейної зустрічі. Свій образ Настя доповнила білими босоніжками на довгих підборах.

Приталена сукня вигідно підкреслює струнку фігуру виконавиці. Зазначимо, що раніше Каменських розповіла STYLER про свою спортивну мотивацію, а також поділилася рецептом улюбленого дієтичного салату.

За словами української співачки, вона відзначала ювілей своєї тітки.

"У тітки моєї сьогодні ювілей і так круто зібратися в колі сім'ї. Такі рідкісні, але зворушливі моменти! На фото одна, але як тільки будуть готові професійні фото, обов'язково викладу", — підписала знімок Каменських.

Настя Каменських в білій сукні (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки підкреслили, що такий простий і одночасно дуже милий образ їй дуже йде. Звичайно, не обійшлося без натяків про заміжжя.

"Такий ніжний образ", — захоплюється taypl_life.

"Настя в будь-якому плаття шикарна!" — зазначає loverovigo.

"Красуня! Наче 18 років", — пише nastasya.sumina.

"Леді "Скромняшка", — коментує absnysa.

"Яка няшка і плаття класное дуже", — пише maria_bond2018.

Скріншот коментарів instagram.com/kamenskux

При цьому раніше Каменських приємно вразила своїх шанувальників фото в купальнику з леопардовим принтом. Тоді фани співачки навіть назвали її "українською Кім Кардашьян".

Нагадаємо, що Настя Каменських дала ексклюзивне інтерв'ю STYLER. Співачка розповіла про новий етап у своїй кар'єрі і ролі Потапа в ньому, пояснила, що для неї означає бути патріоткою, поділилася новими планами на майбутнє.

Настя Каменських: біографія, цікаві факти