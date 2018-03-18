Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко на Мальдівах: студія "Квартал 95" пожартувала про розкішний відпочинок президента України

STYLERЗірки        18.03.2018 - 19:41
Студія "Квартал 95" пожартувала про розкішний відпочинок президента України (Прес-служба)
Студія "Квартал 95" пожартувала про розкішний відпочинок президента України (Прес-служба)

Знамениті українські гумористи представили сценку про відпустку Петра Порошенко з дружиною

Студія "Квартал 95" пожартувала про відпочинок президента України Петра Порошенко з дружиною Мариною Порошенко на Мальдівах, які намагалися приховати свій політ на курорт.

Голову нашої країни зіграв Володимир Зеленський, а його дружину - Олена Кравець.

На Мальдівських островах пара відпочивала інкогніто, тому обслуга, і навіть дельфіни, були з зав'язаними очима.

Але президента розсекретили і він змушений був записати відеозвернення до народу України, пояснюючи свій вчинок так:

"Я відпочивав інкогніто, тому що Порошенко не може відпочивати, коли в країні війна! Люблю вас, українці! Звичайно, я, все-таки, бізнесмен, і вкладаючи у щось душу, повинен розуміти, яка з цього може бути прибуток?".

Фото: Студія "Квартал 95" пожартувала про розкішний відпочинок президента України (Прес-служба)

В результаті йому представили рахунок на 500 тисяч доларів. Даний рахунок "президент" попросив записати на свого попередника Віктора Януковича.

Пропонуємо вам переглянути відео про відпочинок "Порошенко" на Мальдівах:

Відео: Студія "Квартал 95" пожартувала про розкішний відпочинок президента України

Нагадаємо, "батьки" Зеленського влаштували йому допит про зв'язок з Брежнєвою, Каменських і Кравець.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ "Рот народа. Актуалочка": Кошовий розсмішив українців розповіддю про фейки, ботів і ЛОМів
Теги: квартал 95
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top