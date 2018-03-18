Порошенко на Мальдівах: студія "Квартал 95" пожартувала про розкішний відпочинок президента України

Знамениті українські гумористи представили сценку про відпустку Петра Порошенко з дружиною

Студія "Квартал 95" пожартувала про відпочинок президента України Петра Порошенко з дружиною Мариною Порошенко на Мальдівах, які намагалися приховати свій політ на курорт.

Голову нашої країни зіграв Володимир Зеленський, а його дружину - Олена Кравець.

На Мальдівських островах пара відпочивала інкогніто, тому обслуга, і навіть дельфіни, були з зав'язаними очима.

Але президента розсекретили і він змушений був записати відеозвернення до народу України, пояснюючи свій вчинок так:

"Я відпочивав інкогніто, тому що Порошенко не може відпочивати, коли в країні війна! Люблю вас, українці! Звичайно, я, все-таки, бізнесмен, і вкладаючи у щось душу, повинен розуміти, яка з цього може бути прибуток?".

Фото: Студія "Квартал 95" пожартувала про розкішний відпочинок президента України (Прес-служба)

В результаті йому представили рахунок на 500 тисяч доларів. Даний рахунок "президент" попросив записати на свого попередника Віктора Януковича.

Пропонуємо вам переглянути відео про відпочинок "Порошенко" на Мальдівах:

Відео: Студія "Квартал 95" пожартувала про розкішний відпочинок президента України

Нагадаємо, "батьки" Зеленського влаштували йому допит про зв'язок з Брежнєвою, Каменських і Кравець.