"Пішла у всі тяжкі": пост Каті Осадчої про каву "схвилював" мережу

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Не всі шанувальники Осадчої дотримуються її "кавового правила"

Світська телеведуча Катя Осадча продовжує балувати своїх instagram-підписників фото-історією з літньої відпустки. На відпочинок ведуча вирушила зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим і маленьким сином Іваном. При цьому де саме зіркова сім'я набирається сил, Осадча та Горбунов поки що не зізнаються.

Нещодавно Осадча знову поділилася черговим життєвим правилом. З'ясувалося, що незмінна ведуча програми "Світське життя" намагається обмежувати вживання кави, особливо з молоком. Однак під час відпочинку Осадча вирішила побалувати себе.

"Намагаюся не пити багато кави, краще одну чашку і без молока, але у відпустці пішла у всі тяжкі)) Холодна кава з молоком, але без цукру! А скільки кави в день ви випиваєте?" - підписала яскравий знімок Катя Осадча.

Під час відпустки Осадча вирішила побалувати себе холодною кавою (фото: instagram.com/kosadcha)

Цікаво, що пост Осадчої буквально розділив її підписників на два табори. Деякі з телеведучою погодилися і зазначили, що також намагаються виключити каву з свого повсякденного раціону. Інші ж не вбачають у цьому напої ніякої небезпеки і насолоджуються кавою при бажанні.

"Анітрохи. Це шкідливо і несмачно", - категорично пише kanukete.

"Одну чашку і тільки вранці після сніданку, з чорним шоколадом", - зазначає tantschik777.

"Мене також турбує питання ави. Чи дійсно шкодить і чому? П'ю тільки одну чашку в день, організм більше не хоче, і надаю перевагу ранковій каві", - підкреслює karier_now.

"Одну і тільки з ранку! Ну буває і другу протягом дня можу випити, якщо погано себе почуваю", - зазначає olga33201336.

"Пила цілу зимуодну чашки латте з ранку, навесні було дуже важко зістрибнути. Тоді відчуваєш, що кава як наркотик, затягує) Я перестала пити щодня, тепер п'ю коли дуже хочеться, або погода дощова, що б не заснути", - ділиться досвідом marinaandreieva.

"Намагаюсь стримувати себе від кави, без неї значно краще почуваються волосся і шкіра", - зауважує nemoloko.orekhovoe.

"Максимум - три чашки, але слабенький, і без цукру, без молока, і чашка повинна бути велика! Люблю каву, але заварну, завжди з солодким - вафлі, цукерки, печиво. І день вдався!" – зізнається miss_lana2016.

"Я п'ю скільки хочу. Можу взагалі не пити, а можу дуже багато. З молоком і без цукру", - пише aleksandrovna.dasha.

"Люблю американо з молоком. Можу три в день і взагалі без кави напевно і жити не можу. Звичка", - пише ekaterina_igoreevna.

Цікаво, що до цього Катя Осадча також розповіла про свої "табу" під час відпочинку. Одне з правил телеведучої – намагатися не набрати вагу.

Катя Осадча під час літньої відпустки (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Осадча поділилася дуже важливим досягненням свого молодшого сина Івана, якому в липні виповнився 1 рік і 5 місяців. При цьому за словами ведучої, ця дія синочка могло бути неусвідомлено, але їй, як мамі, все одно приємно.

А до цього телеведуча поділилася дуже кумедним і одночасно душевним знімком. Осадча показала, що заради сина може перетворити і в "єдинорога".

Зіркова пара Осадча-Горбунов