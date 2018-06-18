Я пожартував: Іво Бобул відмовився йти у президенти

Іво Бобул зізнався, що гучна заява - лише жарт

Народний артист України Іво Бобул, який зібрався балотуватися в президенти України, заявив, що насправді не збирається йти у політику. Про це він сообщл в інтерв'ю виданню "КП в Україні".

Відомий співак зізнався, що шокуюча заява про можливе президентство була всього лише жартом.

Фото: Іво Бобул (facebook.com Іво-Бобул)

"Ой, хлопці. Я вам сказав усе, що дійсно думаю з цього приводу, але щодо президентства пожартував! (Посміхається.) Звичайно, в політику я не піду - мене музика не відпустить", - каже Іво Бобул.

Фото: Іво Бобул (facebook.com Іво-Бобул)

Тим не менш артист зазначив, що не боїться "великих грошей".

"Думаєте, в мистецтві легше? Те ж саме. Програми скрізь однакові, тільки суми інші. Я не боюся великих грошей. Я до них ставлюся як до якоїсь необхідності для вирішення нагальних питань", - каже Бобул.

Раніше Іво Бобул українців шокував своєю передвиборною програмою". Співак розповів про своє ставлення до сучасного українського шоу-бізнесу, а також заявив, що в разі перемоги на виборах, заборонить співати під "фанеру" (фонограму).

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