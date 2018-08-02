"Останній поцілунок був з жінкою": Сєдокова поскаржилася на особисте життя

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Зірка розповіла, як важко бути самотньою

Відома українська співачка, экс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка живе і веде активну кар'єрну діяльність в Росії, відверто розповіла про те, що відбувається в її особистому житті. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Все. Я більше не можу бути без хлопця. Я з розуму сходжу. Скрізь закохані пари. Скрізь. Навіть в музиці, ось подивіться ця тенденція? Ніколи так не були популярні дуети, а зараз що не пісня, то разом", - поскаржилася співачка.

Анна Сєдокова розповіла, що її останній поцілунок був з жінкою.

"Ось уже місяць я ні з ким не цілувалася, а якщо ще й врахувати, що той мій останній поцілунок був з жінкою і додати ще пару тижнів від того моменту, як я розлучилася. Це що виходить? Я що вже майже півтора місяця без обіймів, а може і два??? Мама. Врятуйте, допоможіть. Я ніколи не думала, що махаючи головою на сумні розповіді дівчаток про те, що у них півроку нікого немає, я якось цим проникнусь", - зізналася співачка.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

Зірка зазначила, що у неї завжди була пара. Завершуючи одні стосунки, вона відразу починала інші.

"У мене завжди хтось є. Був. З одних відносин я стрімко перемішалася в інші, а зараз що? Так ось вона, старість ? Чи це та сама мудрість? І не треба мені, будь ласка, зараз там зловтішно посміхатися, хаха мовляв, догралася. Ніхто з тобою не хоче. Хоче, хоче. Я не хочу. Ні міли мені все і не хочеться просто так... І що виходить, може це мене так вірності вчать? Стриманості? Преобразовываю свою енергію, щось краще?" – написала Сєдокова .

"Але що може бути краще, ніж гуляти разом, його обійми, безупинні поцілунки, а потім секс всю ніч. І їжа. І сериальчик, а потім знову секс. І спати обійнявшись... Мої губи нецілованих вже другий місяць, здається, покриваються льодом. А що якщо я цілуватися розучилася??? Загалом, якщо вірити в теорію візуалізації бажань, Instagram, можна мені, будь ласка, хлопця? Я чесно буду поводитися добре. Цього разу", - підсумувала зірка.

Раніше повідомлялося, що Анна Сєдокова радикально змінила зовнішність.

До речі, Анна Сєдокова зізналася, стане домогосподаркою.

Також вона додала: "Зупинюся я колись? Цілком можливо. Чи я буду колись домогосподаркою? Напевно, вже ніколи. Тому що я не втомилася. Тому що у мене є спрага. Дике бажання досягти і підкорити, себе ... І поки я йду по цій дорозі, вірніше лечу ".

Що ви не знали про Аню Сєдокову