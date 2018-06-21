"Наслідки гей-параду в Києві": "Квартал 95" представив альтернативну версію параду (відео)

Коміки уявили, як би міг виглядати Марш рівності з іншими учасниками

Гумористична студія "Квартал 95" представила альтернативну версію ЛГБТ-прайду під назвою "Наслідки гей-параду в Києві". Коміки підготували кілька номерів, в яких обіграли чутливі для суспільства питання.

У першій гумористичної замальовці гей Семен Чпок з Мукачева розповів, що змінити орієнтацію його змусило те, що він заснув на лавці перед проведенням прайду.

Герой другого номера – Тамбовський Вовк. Він міркував на тему того, що для КиївПрайду-2018 зібрали близько 5000 поліцейських.

"Мабуть планували бути дуже важливі люди", - припустив він.

Відео: "Квартал 95" (youtube.com/Вечірній Квартал fan)

Євген Житков відзначив зростаючу агресивність всіляких "яскравих меншин" проти сірої маси, яка їсть м'ясо, займається любов'ю з протилежною статтю, і не подає в суд про сексуальні домагання, якщо жінці подали руку при виході з транспорту.

Він запропонував усім цим людям теж влаштувати збори з захистом 3000 поліцейських.

Актори студії показали справжній, на їх думку, гей-парад, на якому зібралися ті люди, яких ми зустрічаємо щодня.

Нагадаємо, як у Києві пройшов Марш рівності.

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