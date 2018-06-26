"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя

Лідія Таран зазначила, що зараз в мережі дуже багато чуток про її особисте життя

Українська телеведуча Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню clutch.ua.

Лідія зазначила, що завжди була сконцентрована на роботі і кар'єрі, а особисте життя складалося сама собою.

Фото: Лідія Таран (прес-служба 1+1)

"У мене завжди хтось був. Я не присвячувала пошуків хлопця, чоловіка, другої половинки – називайте, як хочете, — багато уваги. Я скоріше була сконцентрована на роботі і кар'єрі. Якщо моєю головною метою було налагодити сімейне життя, я б, напевно, зробила це ще 20 років тому", - каже Таран.

Телезірка наголосила, що зовсім не цікавиться особистим життям свого колишнього чоловіка, відомого телеведучого Андрія Доманського.

"З тих пір, як наші стосунки з Андрієм закінчилися, пройшло майже 10 років, тому говорити про них зараз безглуздо. Він побудував нову сім'ю – у нього є дружина, діти. І я не маю права говорити про нього, тому що це давно не моя історія. Можу сказати, що результатом нашого союзу з Андрієм – донькою Василиною – я задоволена", - заявила ведуча.

Фото: Лідія Таран (facebook.com/julia.bugovska)

Ліда додала, що зараз в мережі дуже багато чуток про її особисте життя.

"Мені приписують стосунки з одруженими колегами, і з чоловіками, яких я бачила в своєму житті від сили два рази. Я постійно живу в напрузі, в якому не заслуговую жити", - нарікає вона.

За її словами, для Ліди дуже важливо, щоб чоловік, який знаходиться поруч, був самодостатнім і реалізували себе в професійному плані. А ось його зовнішні і фізичні дані вже вторинні.

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