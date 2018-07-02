Потап і Mozgi знялися у відвертій фотосесії з гарячими блондинками для "дорослого" журналу (фото)

Потап і група Mozgi вразили фанів відвертою фотозйомкою

Відомий український співак і продюсер Потап і група Mozgi знялися у відвертій фотосесії з гарячими блондинками для журналу XXL.

"Хлопці влаштували вологий-пляжний движ біля басейну в компанії двох прекрасних дівчат, поділилися секретами створення крутих вечірок і розповіли, як впоратися з "виносом мозку". Вийшло гаряче!" – сказано в прес-службі "дорослого" журналу.

Фото instagram.com/realpotap

На обкладинці журналу позували Потап, Позитив і Дядя Вадя. У фотосесії взяли участь ще два учасника групи Mozgi – Рус і Ед.

Фото: xxl.ua

Моделі знімалися у відвертих купальниках, а учасники групи позували з ними.

Фото: xxl.ua

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю фотозйомку.

"На верхівці з волоссям біда,

Пропадають сам не знаю куди.

Якщо запитають, мовляв, волосся де?

Невідь-де, та на бороді", - жартують юзері, натякаючи на новий образ Потапа.

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

"Я спочатку думав, що це якась порнозірка фото виклала. Лисий з "бразерс" там і Діколь Аністон, а потім дивлюся, Потап", - підколюють співака в соцмережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Раніше повідомлялося, що Потап заявив про політичні амбіції.

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