Втратила свідомість: відома співачка госпіталізована

Ілюстративне фото (pixabay)

Артистку підозрюють у вживанні наркотиків

Відома американська співачка Демі Ловато була госпіталізована з підозрою на передозування наркотиками. Про це повідомляє сайт TMZ.

Повідомляється, що Демі Ловато втратила свідомість вранці в своєму будинку в Голлівуді. Поруч зі співачкою були її друзі, які і викликали медичну допомогу.

Одне з джерел повідомило, що Демі дали препарат налоксон, який вживають як антидот у разі передозування наркотиками.

"Один з друзів завжди став носити з собою налоксон з тих пір, як вона знову почала вживати наркотики. Вони веселилися всю ніч у неї вдома. На щастя, ліки подіяли", - розповів інсайдер.

Скріншот фото (instagram.com/ddlovato)

Через деякий час у лікарні, Ловато прийшла в себе, але на питання медиків про наркотичні речовини, які вона вживала, відповідати відмовилася.

Представник співачки спростував чутки про те, що у зірки було передозування. Він зазначив, що поліція, яка обстежила будинок Ловато, ніяких заборонених засобів не виявила. А сама співачка не вживала героїн.

"Демі прийшла в себе і зараз знаходиться зі своєю сім'єю, яка висловлює подяку всім за надану підтримку, любов і молитви. Деяка інформація, яка з'являється в ЗМІ, невірна, тому її рідні просять не втручатися в їх особисте життя і не спекулювати на цю тему. Здоров'я Демі і її відновлення - це зараз найголовніше", - сказав представник співачки.

Скріншот фото (instagram.com/ddlovato)

Відомо, що Демі Ловато вже давно бореться з наркозалежністю. Вона не вживала наркотики вже більше 6 років. А нещодавно зірка зізналася, що знову почала приймати наркотики. Це сталося під час подання релізу її пісні "Sober".

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Відео: РБК-Україна