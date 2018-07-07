"Привід для хвилювання": Даша Астаф'єва вилаялася на камеру (відео)

Шанувальники Даші Астаф'євої викрили її у неправильній українській мові
Популярна українська співачка, екс-учасниця гурту "NikitA" Даша Астаф'єва вилаялася українською мовою. Прихильники підтримали суть посилу, однак виявили не тільки непристойні слова, але і прості помилки в мовленні. Відео відповідного характеру опубліковано на офіційній сторінці Дарії Астаф'євої в Instagram.
"Привід для хвилювання завжди знайдемо з Анною Гурбань", – написала артистка у підписі до опублікованого відеозапису.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/da_astafieva
Відео: (instagram.com/da_astafieva)
В самому відео Дарія відповідає на запитання Анни про причину хвилювання фразою "Цей український бл*ть".
Шанувальники співачки знайшли привід підтримати Астаф'єву в питанні складності української мови, також висловили захоплення її артистизмом.
"Вам дуже йде українська)", "Просто ван лав", "Це чудово, бл*ть!))))", "Ця фраза відображає хвилювання половини країни", — пишуть шанувальники.
Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/da_astafieva
Також користувачі мережі знайшли помилку у вислові Астаф'євої. Незважаючи на те, що фраза була побудована всього лише з трьох слів, артистка застосувала слово "український" у неправильному відмінку по відношенню до мови.
"Суржик нам на допомогу", "ЦЯ українська, бл@!!", "Якщо точніше - ця украïнська", — помітили користувачі Instagram.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/da_astafieva
Нагадаємо, що Даша Астаф'єва розповіла про відхід з групи NikitA.
Відео: (video.rbc.ua)