"Привід для хвилювання": Даша Астаф'єва вилаялася на камеру (відео)

Шанувальники Даші Астаф'євої викрили її у неправильній українській мові

Популярна українська співачка, екс-учасниця гурту "NikitA" Даша Астаф'єва вилаялася українською мовою. Прихильники підтримали суть посилу, однак виявили не тільки непристойні слова, але і прості помилки в мовленні. Відео відповідного характеру опубліковано на офіційній сторінці Дарії Астаф'євої в Instagram.

"Привід для хвилювання завжди знайдемо з Анною Гурбань", – написала артистка у підписі до опублікованого відеозапису.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/da_astafieva

Допис, поширений Дарія Астаф'єва (@da_astafieva) 6 Лип 2018 р. о 7:55 PDT

Відео: (instagram.com/da_astafieva)

В самому відео Дарія відповідає на запитання Анни про причину хвилювання фразою "Цей український бл*ть".

Шанувальники співачки знайшли привід підтримати Астаф'єву в питанні складності української мови, також висловили захоплення її артистизмом.

"Вам дуже йде українська)", "Просто ван лав", "Це чудово, бл*ть!))))", "Ця фраза відображає хвилювання половини країни", — пишуть шанувальники.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/da_astafieva

Також користувачі мережі знайшли помилку у вислові Астаф'євої. Незважаючи на те, що фраза була побудована всього лише з трьох слів, артистка застосувала слово "український" у неправильному відмінку по відношенню до мови.

"Суржик нам на допомогу", "ЦЯ українська, бл@!!", "Якщо точніше - ця украïнська", — помітили користувачі Instagram.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва розповіла про відхід з групи NikitA.

Відео: (video.rbc.ua)