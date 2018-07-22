Дуже подорослішав: у Британії відзначають перший ювілей принца Джорджа (фото)

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Сьогодні малюкові виповнюється 5 років

22 липня — день народження одного із спадкоємців королівського престолу Великобританії принца Джорджа. До численних привітань приєдналася прес-служба Кенсінгтонського палацу в Instagram.

"Герцог і герцогиня Кембриджські дуже раді поділитися новою фотографією принца Джорджа, щоб відзначити його п'ятий день народження. Дякуємо всім за ваші прекрасні привітання", — йдеться у підписі під фото.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/kensingtonroyal

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Джордж — майбутній спадкоємець британського престолу. Він знаходиться третім у черзі на корону після свого дідуся, принца Чарльза, і батька, принца Вільяма. Поки що 5-річний принц Джордж не знає про те, що можливо йому доведеться правити країною. Його батьки, герцог і герцогиня Кембриджські, хочуть, щоб у хлопчика було "нормальне дитинство", не обтяжене тягарем престолонаслідування, як це було у принца Вільяма.

Нагадаємо, що прабабуся принца Джорджа королева Єлизавета II подарувала 5-річному спадкоємцю незвичайний подарунок. Правителька Великобританії вирішила подарувати правнуку власну монету в 5 фунтів. На аверсі монети зображений Святий Георгій, в честь якого і був названий Джордж. Номінал монети також був обраний невипадково, адже саме стільки років виповнюється маленькому принцу.

Відео: (video.rbc.ua)