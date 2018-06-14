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"Вітайте": Даша Астаф'єва поділилася "вагітним" фото

STYLERЗірки        14.06.2018 - 12:37
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Фани співачки підіграли і привітали її з "поповненням"

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка нещодавно дала дуже різку відповідь своїм хейтерам, виявила також відмінне почуття гумору. Так, на своїй Іnstagram-сторінці Астаф'єва опублікувала забавне "вагітне" фото.

Справа в тому, що на знімку українська виконавиця стала в профіль і трохи надула живіт. Через що складається враження, що співачка і справді вагітна.

"Вітайте!!!! У нас черешня", - з гумором підписала фото Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Підписники співачки прийшли в захват від такої кумедної "витівки" своєї улюблениці. Багато хто поспішив їй підіграти.

"Оооо! І у нас! А скоро ще двійнята: кавун і динька", - пише anzhelavalieva.

"Вітаю! А у мене 7 днів в Єгипті все включено", - посміхається natachioma.

"Ніфіга собі черешня, у мене така черешня в п'ять місяців була", - зазначає tanyasimak8.

"А у нас абрикос дозріває", - сміється vladaslavskaia.

Скріншот коментарів instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про продовження української секс-комедії "Свінгери", головну роль в якій грає і Даша Астаф'єва.

Творці фільму оголосили, що вже в кінці цього року на широких екранах з'явиться фільм "Свінгери-2". При цьому сценаристи обіцяють пікантну сцену двох героїнь фільму, який грають Даша Астаф'єва та Оля Полякова.

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Теги: Даша Астаф'єва
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