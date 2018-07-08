"Прекрасна мавка": Осадча вразила фото зі свята Івана Купала

Шанувальники зірки прийшли в захват від фото

Популярна українська телеведуча Катя Осадча привітала всіх із святом Івана Купала і опублікувала свою свіжу фотографію. На ній вона постала з розпущеним волоссям і в вінку з живих квітів. На зірці одягнута біла сукня і вона чарівно і загадково посміхається. Знімок Катя розмістила на сторінці Instagram.

"Івана Купала! Зі святом", - підписала Осадча фото.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що після публікації фото Катя отримала від шанувальників безліч компліментів. Люди захоплюються її красою і елегантністю. У коментарях пишуть, що вона схожа на лісову мавку.

"Прекрасна мавка!" - написала klimenko8660.

"Така чудова фотографія. Відразу відчувається магічна атмосфера свята.Вінок вам дуже підходить", - прокоментувала anna.reshetniak7.

"Неперевершена", - відреагувала tetiana_grechaniuk.

"Як казково) справжня мавка! А у нас святкують Івана Купала гуляннями", - написала ludasurma.

"Дуже красива", - відреагувала orysya_s.instagram.com/kosadcha

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

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