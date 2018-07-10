"Прекрасна сім'я": Маша Єфросиніна показала миле фото зі своїми дітьми

STYLER Зірки 10.07.2018 - 08:47
Фото: Маша Єфросиніна (РБК-Україна, Віталій Носач) Фото: Маша Єфросиніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

Маша Єфросиніна показала фанам своїх дітей

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна виклала новий пост на своїй сторінці в Instagram. Миле фото зірки зі своїми дітьми відразу підкорило її шанувальників.

Ведуча розмістила спільне фото зі старшою дочкою Наною і молодшим сином Олександром.

&quot;Прекрасна сім'я&quot;: Маша Єфросиніна показала миле фото зі своїми дітьми

Фото: Маша Єфросиніна з дітьми (instagram.com/mashaefrosinina)

"З моїми дітьми. Моя Нана. Мій Олександр", - підписала вона знімок.

&quot;Прекрасна сім'я&quot;: Маша Єфросиніна показала миле фото зі своїми дітьми&quot;Прекрасна сім'я&quot;: Маша Єфросиніна показала миле фото зі своїми дітьми

Скріншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники зірки були в захваті від милого сімейного фото Маші. Фани відзначили, що діти Єфросиніної дуже схожі на неї.

"Малючок, вже як мама, красуня"; "Марія! Ви реальний мотиватор для багатьох"; "Яка Нана красива виростає", - пишуть в мережі.

&quot;Прекрасна сім'я&quot;: Маша Єфросиніна показала миле фото зі своїми дітьми&quot;Прекрасна сім'я&quot;: Маша Єфросиніна показала миле фото зі своїми дітьми

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

"Яка у вас гарна дочка, дуже схожа на Вас"; "Прекрасна сім'я і діти у вас красиві. От тільки всі пишуть на маму схожа а мені здається більше на тата малюк", - додали шанувальники Єфросиніної.

&quot;Прекрасна сім'я&quot;: Маша Єфросиніна показала миле фото зі своїми дітьми&quot;Прекрасна сім'я&quot;: Маша Єфросиніна показала миле фото зі своїми дітьми

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше повідомлялося, що Маша Єфросиніна знялася в чуттєвій фотосесії.

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