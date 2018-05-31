"Говорили про тюремну реформу": Кім Кардашьян зустрілася з Трампом у Білому домі

Сам Трамп лаконічно повідомив про зустріч з моделлю

30 травня президент США Дональд Трам провів зустріч з відомою американською моделлю та зіркою шоу-бізнесу Кім Кардашьян. Про це Трамп повідомив на своїй сторінці в Тwitter.

Темою зустрічі Кардашьян та Трампа була справа Аліси Марі Джонсон, яка відбуває довічний термін без права умовно-дострокового звільнення за ненасильницький злочин з наркотиками.

Фото: Кім Кардашьян та Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

"Я хотіла би подякувати президента Трампа за зустріч. Ми сподіваємося, що президент надасть милосердя р-ж Алісі Марі Джонсон, яка відбуває довічне ув'язнення за одноразовий ненасильницький злочин з наркотиками.

Ми з оптимізмом дивимося на майбутнє пані Джонсон і сподіваємося, що вона та багато хто, як вона, отримають другий шанс у житті", - написала Кардашьян.

Скріншот поста (twitter.com/KimKardashian)

Сам Трамп лаконічно повідомив про зустріч з моделлю, не розкриваючи подробиць.

"Прекрасна зустріч з Кім Кардашьян, говорили про тюремну реформу та вироки", - написав він у соцмережах.

Скріншот поста (twitter.com/realDonaldTrump)

Аліса Марі Джонсон у 1996 році була засуджена до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення за злочин, пов'язаний з наркотиками.

Історія Джонсон отримала широкий розголос у жовтні 2017 року, коли портал Mic опублікував з нею відеоінтерв'ю.

Кім Карашьян, подивившись відео на Mic, так перейнялася співчуттям до 62-річної бабусі. У листопаді 2017-го року Кардашьян найняла команду адвокатів, в яку увійшов і її власний юрист Шан Холлі. У відповідь телезірка отримала від Аліси Марі Джонсон лист, в якому висловила "глибоку і сердечну подяку".

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян прокоментувала протести у Вірменії.

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