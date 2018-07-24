"Придумала собі формулу": скандальна Ані Лорак розповіла, як ховається на вулицях

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Зірка поділилася секретами маскування

Українська співачка Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, розповіла, як їй вдається ховатися від шанувальників н вулицях. Секретами маскування зірка поділилася в інтерв'ю виданню Maincream.

"Насправді, якщо я хочу стати непомітною, то досить надіти кепку, окуляри або перуку. А якщо говорити про конкретне місце, то таких все менше і менше. Скрізь досить велика концентрація співвітчизників, які мене впізнають", - зазначила співачка.

Зірка також розповіла, що вона програмує себе на комфорт. І є тільки одне місце, де вона відчуває його в повну силу.

"Тому, я придумала собі формулу "де ми - там і класно". Це означає, що де б я не була, завжди програмую себе на почуття комфорту. Але все ж єдине місце, де мені по-справжньому добре в енергетичному сенсі - це мій дім", - додала Ані Лорак.

До речі, Ані Лорак показала раритетне відео.

"А ви знаєте, яким був мій перший кліп? "Манекенниця". Перші зйомки в моєму житті і перший кліп в історії української музики, знятий за кордоном! А саме в Лондоні", - розповіла 39-річна Кароліна Куєк.

Раніше Ані Лорак вирішила розповісти, як їй вдалося вирватися з убогості.

Зірка збирається видати відверту книгу про своє життя, в якій має намір поділитися своїми почуттями на шляху до успішної кар'єри.

Diva Ані Лорак