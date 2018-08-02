Був прикладом для молодих: помер легендарний актор

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У його послужному списку більше ста кінокартин

У Росії помер відомий актор театру і кіно, заслужений артист Росії Юрій Федорович Мартинов. Про це повідомила прес-служба Державного театру кіноактора.

У четвер, 2 серпня, на 85-му році помер заслужений артист Росії Юрій Мартинов, відомий за такими своїм легендарними фільмами, як "Жорстокий романс", "Вокзал для двох" і "Два капітана". Про причини смерті актора не повідомляється.

Фото: Юрій Мартинов (teatrkinoaktera.ru)

"Колектив Державного театру кіноактора висловлює щирі співчуття у зв'язку зі смертю заслуженого артиста Росії, актора театру і кіно Юрія Федоровича Мартинова", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Юрій Мартинов народився 4 травня 1934 року. Закінчив ВДІК в 1958-му році, а вже з 1960 року – актор Державного театру кіноактора. В 2006 році отримав звання заслуженого актора Росії.

Дебютував у 1954 році, у короткометражному фільмі "Надія". Там він зіграв роль комсомольця.

Перша роль у повнометражному кіно у Мартинова відбулася в 1957 році. Він зіграв комсомольського ватажка Льоню в кінокартині "Справа була в Пенькові". Після цього фільму, йому дали головну роль у фільмі "Сержанти", яка вийшла на екрани в 1958 році.

Фото: Ролі Юрія Мартинова в кіно (teatrkinoaktera.ru)

Всього Юрій Мартинов знявся в більш ніж ста фільмах. Найвідоміші - "Жорстокий романс", "Вокзал для двох", "Тіні зникають опівдні", серія про "Невловимих месників", "Той самий Мюнхгаузен", "Вічний поклик", "Гусарська балада", "Ад'ютант його превосходительства", "Любов земна", "Два капітана". Також працював як актор дубляжу.

"Природні дані і артистичний темперамент укупі з силою характеру допомогли Юрію Федоровичу створити приголомшливі образи в кінофільмах. Його талант відрізняли вимогливість до себе і вірність улюбленій професії - те, що сьогодні слугує прикладом для молодого покоління артистів", - розповів про Мартинова директор театру Сурен Шаумян.

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Відео: РБК-Україна