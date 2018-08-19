Принц Гаррі і Меган Маркл хочуть стати батьками темношкірої дівчинки

Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Гаррі і Меган хочуть мати велику родину

Англійський принц Гаррії його дружина Меган Маркл хочуть стати прийомними батьками для шестимісячної дівчинки з Африки. Вони побачили її в одному з притулків для дітей під час їх таємної весільної подорожі, проведеної в Ботсвані. Про це повідомило видання "Факти" з посиланням на американський таблоїд Globe.

Герцогиня і герцог Сассекськi сказали, що "закохалися в усміхненого дитини з першого погляду".

Офіційне джерело монаршої сім'ї прокоментувало рішення Гаррі і Меган так: "Це буде перший випадок в історії королівської сім'ї. Гаррі і Меган належить зіткнутися з запереченнями "старої гвардії". Але вони вперті і готові домагатися свого. Вони просто вирішили, що їм не терпиться стати батьками. Меган не стає молодшою. А вони хочуть велику сім'ю, як у Вільяма з Кейт".

Наголошується, що майбутні батьки вже почали процес удочеріння. 37-річна Меган хоче удочерити темношкіру дитину на честь своєї матері Дорії, яка є афроамериканкою. Чоловік Меган повністю підтримує її, оскільки його мати принцеса Діана також колись мріяла усиновити дитину з Африки.

"Вона часто говорила про те, що хотіла б дати будинок африканським сиротам", - сказав 33-річний принц.

Пiдкреслили й те, що Меган і Гаррі планують дати ім'я Діана своєї прийомної доньки . Однак, вони не виключають того, що, можливо, в майбутньому заведуть і власних біологічних дітей.

До речі, раніше ми писали про те, що принц Гаррі збентежений ажіотажем навколо його дружини.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл привiтали з 37-річчям.

Варто згадати і про те, що в мережі з'явилася спільна монограма Меган Маркл і принца Гаррі.

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