Принц Гаррі вніс корективи в гардероб Меган Маркл

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Чоловік заборонив герцогині одягати смокінг

Онук королеви Великобританії Єлизавети II принц Гаррі вніс корективи в гардероб своєї дружини герцогині Сассекської Меган Маркл для офіційного туру по Австралії та Новій Зеландії. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на анонімне джерело.

За даними видання, 36-річній Меган Маркл допомагають збиратися в поїздку стилісти. Однак 33-річний принц Гаррі висловив невдоволення з приводу ділових костюмів дружини. Аргументом став той факт, що Маркл тепер представниця королівської сім'ї.

"Меган кажуть, що їй потрібно припинити одягатися як голлівудська зірка і почати одягатися як член королівської сім'ї", - зазначило джерело британського видання.

"Меган хотіла обрати смокінг, але Гаррі сказав, що цей костюм недостатньо традиційний", – стверджує джерело з фешн-команди.

Варто відзначити, що напередодні весілля з принцом, - в лютому 2018 року, Меган Маркл з'явилася на церемонії Endeavour Fund Awards в Лондоні в чорному брючному костюмі.

До речі, брат Меган Маркл звернувся до Єлизавети II.

Брат герцогині просить не допустити повторення трагедії, яка сталася з принцесою Діаною.

Що ви не знали про загадкову дружину принца Гаррі (відео: STYLER.rbc.ua)