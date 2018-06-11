Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл зібралися в Австралію

Пара буде присутня на Invictus Games

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл збираються відвідати Австралію вже цієї осені. Інформацію про майбутній візит опублікували на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram.

Новоспечена подружня пара, яка тепер отримала титули герцога і герцогині Сассекських збираються здійснити турне під час Invictus Games в Сіднеї. Invictus Games заплановані на 20-27 жовтня 2018 року. Крім Австралії, королівське подружжя збирається відвідати Фіджі, Тонга і Нову Зеландію.

Скріншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл повідомив, що з нетерпінням чекає візиту принца Гаррі та його дружини.

"Як засновник Invictus Games, герцог Сассекський став чемпіоном для ветеранів війни в усьому світі, включаючи Австралію. Його присутність разом з герцогинею Сассекською стане чудовою подією для більш 500 тисяч учасників і глядачів змагань. Моя дружина Люсі і я з нетерпінням чекаємо їх візиту і спостереження за прекрасними подвигами спортсменів Invictus Games зі всього світу", - сказав Малкольм Тернбулл.

Відомо, що саме принц Гаррі заснував Invictus Games в 2014 році для того, щоб надихнути поранених солдатів на одужання.

Invictus Games-2018 в цьому році пройдуть в четвертий раз, а Україна буде приймати участь в змаганнях вдруге. В цьому році Сідней прийме учасників з 18 країн - Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Румунія, Україна, Великобританія, США.

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