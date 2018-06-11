Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл зібралися в Австралію

STYLERЗірки        11.06.2018 - 13:25
Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)
Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Пара буде присутня на Invictus Games

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл збираються відвідати Австралію вже цієї осені. Інформацію про майбутній візит опублікували на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram.

Новоспечена подружня пара, яка тепер отримала титули герцога і герцогині Сассекських збираються здійснити турне під час Invictus Games в Сіднеї. Invictus Games заплановані на 20-27 жовтня 2018 року. Крім Австралії, королівське подружжя збирається відвідати Фіджі, Тонга і Нову Зеландію.

Скріншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл повідомив, що з нетерпінням чекає візиту принца Гаррі та його дружини.

"Як засновник Invictus Games, герцог Сассекський став чемпіоном для ветеранів війни в усьому світі, включаючи Австралію. Його присутність разом з герцогинею Сассекською стане чудовою подією для більш 500 тисяч учасників і глядачів змагань. Моя дружина Люсі і я з нетерпінням чекаємо їх візиту і спостереження за прекрасними подвигами спортсменів Invictus Games зі всього світу", - сказав Малкольм Тернбулл.

Відомо, що саме принц Гаррі заснував Invictus Games в 2014 році для того, щоб надихнути поранених солдатів на одужання.

Invictus Games-2018 в цьому році пройдуть в четвертий раз, а Україна буде приймати участь в змаганнях вдруге. В цьому році Сідней прийме учасників з 18 країн - Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Румунія, Україна, Великобританія, США.

До речі, Букінгемський палац відсвяткував 92-й день народження королеви Єлизавети II.

Хвилюючі подробиці весілля принца (video.rbc.ua)

У Меган Маркл з'явилася пишнотіла модель-двійник (фото) Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: стало відомо, що їм подарувала Єлизавета II
Теги: Австралия, принц Гарри, Меган Маркл
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся