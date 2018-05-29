"Прийшла мене поцьомати": DZIDZIO вперше показав шанувальникам свою маму (фото)

Користувачів соцмережі зворушила миле фото співака з його мамою

Відомий український співак DZIDZIO вперше показав шанувальникам свою маму. Зворушливе фото з найріднішою людиною він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Фото: DZIDZIO і його мама (instagram.com/dzidzio)

"Моя мама прийшла мене поцьомати перед концертом", - написав співак.

Скріншот поста (instagram.com/dzidzio)

Як стверджують очевидці, на концерти у Львові, під час номеру "Я їду до мами" несподівано для всіх на сцену вийшла мама DZIDZIO, яка вже понад 15 років живе в Португалії. Галина Янівна Хома приїхала спеціально на концерт.

Користувачів соцмережі зворушила миле фото співака з його мамою.

Скріншот коментарів (instagram.com/dzidzio)

"Боже, на концерті мама розплакалася. Це було так щиро. І це чудово, що мама їздить з вами в тур", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/dzidzio)

Раніше DZIDZIO розповів про самотність у дитинстві. Виявилося, що в 13 років співак втратив батька, а його мама поїхала на заробітки в Португалію.

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