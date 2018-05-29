Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Прийшла мене поцьомати": DZIDZIO вперше показав шанувальникам свою маму (фото)

STYLERЗірки        29.05.2018 - 21:19
Фото: DZIDZIO (РБК-Україна)
Фото: DZIDZIO (РБК-Україна)

Користувачів соцмережі зворушила миле фото співака з його мамою

Відомий український співак DZIDZIO вперше показав шанувальникам свою маму. Зворушливе фото з найріднішою людиною він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Фото: DZIDZIO і його мама (instagram.com/dzidzio)

"Моя мама прийшла мене поцьомати перед концертом", - написав співак.

Скріншот поста (instagram.com/dzidzio)

Як стверджують очевидці, на концерти у Львові, під час номеру "Я їду до мами" несподівано для всіх на сцену вийшла мама DZIDZIO, яка вже понад 15 років живе в Португалії. Галина Янівна Хома приїхала спеціально на концерт.

Користувачів соцмережі зворушила миле фото співака з його мамою.

Скріншот коментарів (instagram.com/dzidzio)

"Боже, на концерті мама розплакалася. Це було так щиро. І це чудово, що мама їздить з вами в тур", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/dzidzio)

Раніше DZIDZIO розповів про самотність у дитинстві. Виявилося, що в 13 років співак втратив батька, а його мама поїхала на заробітки в Португалію.

Чого ви не знали про найзнаменитішого ревізора

Дзідзьо презентував тизер свого нового фільму "DZIDZIO перший раз" DZIDZIO виграв суд у своїх "двійників"-плагіаторів
Теги: Дзидзьо, DZIDZIO
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top