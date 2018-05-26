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"Відчув кожного": Барських похвалився в мережі концертом у Москві

STYLERЗірки        26.05.2018 - 15:47
Фото: Макс Барських (facebook.com/MaxBarskihOfficialPage-2)
Фото: Макс Барських (facebook.com/MaxBarskihOfficialPage-2)

Співак дав "приголомшливий" концерт

Відомий український співак Макс Барських виступив у столиці країни-агресора з однією зі своїх нових пісень. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора дуже довго засипав та ще й з посмішкою на обличчі. Спасибі за вашу любов. Відчув кожного", - підписав він.

На опублікованих кадрах видно, що український співак в рамках свого виступу використав великий червоний череп, що розсувається.

 

Фото: виступ Макса Барських в Москві (instagram.com/max_barskih)

Звернемо увагу, що виступ виконавця в Москві викликав справжню "війну" серед його фанатів.

"Це було занадто добре, щоб бути правдою. Невгамовна енергія, яка зійшла на нас з дев'ятиметрової висоти. Хотілося, щоб це закінчилося...ніколи. Ти наш світ", - написала користувач Julia lovechat.

"Звук був жахливий. Те, що ти говорив, взагалі було не розібрати", - уточнила юзер Катерина Козлова.

"На жаль, не можу підтримати попередні коментарі. Може, хто був на танцполі і в партері - отримали задоволення. Але ми, хто сидів на трибунах - нічого не бачили і не чули. Звук був огидний", - сказала користувач Katushka.8.

Більш того, незадовго до свого концерту, Барських виступив на програмі "Вечірній Угрант".

Відео: Макс Барських на російській телепередачі "Вечірній Ургант" (instagram.com/max_barskih)

До речі, українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно вдруге стала матір'ю, згадала про поцілунки Макса Барського. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Це був дійсно гарний номер. Що ж нас чекає в цьому році?" – написала зірка і опублікувала фрагмент відео.

На відео відображено закулісся виступу зірок у 2017 році. Під час виконання самої пісні, Макс Барських раптово поцілував Світлану Лободу. До речі, чутки про те, що співак закохався в зірку, ходять давно. У 2008 році на проекті "Фабрика зірок" він порізав собі вени прямо на сцені.

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Теги: москва, Барских, співак
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