"Продав душу диктатору": Роббі Вільямс зазнав чергової порції критики за поїздку на ЧС-2018

Артиста засудили політики і активісти Великобританії

Знаменитого співака Роббі Вільямса розкритикувала британська газета The Guardian за плани поїхати виступати на церемонії відкриття ЧС-2018 в Росії.

"Є багато можливостей для Роббі Вільямса заробити гроші, але він продав душу диктатору. Ганьба тобі. Це повідомлення від імені Сергія Магницького, Бориса Нємцова, Анни Політковської, Наталії Естрімовой, жертв МН 17, 10 000 мертвих українських солдат..." - наводить слова британського фінансиста Вільяма Браудера видання.

Скріншот поста (twitter.com/Billbrowder/status)

Політики і активісти також розкритикували артиста і закликали уряд утримаються від участі в заходах в РФ.

Нагадаємо, що раніше Роббі Вільямса розкритикували в Британії за те, що він зібрався на ЧС-2018 в РФ.

"У той час як російські винищувачі бомблять мирне населення Сирії, а уряд труїть людей на вулицях Великобританії і переслідують представників ЛГБТ - як в Чечні, так і в інших регіонах, не кажучи вже про спроби зруйнувати нашу демократію, я можу лише припустити, що Роббі підніме всі ці теми під час свого виступу", - сказав Доуті.

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