"Проміняла кокошник на кішку": Оля Полякова здивувала фанатів відвертим образом (фото)

Суперблондинка вбралася в костюм жінки-кішки

В соціальній мережі Instagram шанувальники популярної артистки Олі Полякової відреагували на новий образ артистки. Співачка опублікувала фотографію, на якій вона зображена в образі представника сімейства кішок. Дівчина в підписі до фото похвалилася рекордним рівнем переглядів нового кліпу.

Оля показала фото, на якому зображена в костюмі з "хижим" принтом. Вона приміряла костюм Жінки-кішки: плямистий комбінезон з хутряною обробкою і чокером на шиї.

"Мяу у нас на кліпі 1 000 000!" — підписала фотографію артистка.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Більшість шанувальників висловили захоплення ідеальною фігурою української поп-співачки, а інші помітили той факт, що вона все частіше відходить від свого канонічного образу.

"Така собі важлива, каризна, але весела і пустотлива кішка!", "Нереально довгі ноги", "Бомба. Як радує. Що Україні є чим похвалитися. Це Ви", "Ох, яка кішечка. Принадність", "О Боже, які ноги! Яка фігура!", "Вау!!!! Красуня Просто Богиня!!! Не Ну це ж просто перебір!! Тому що не можна бути на світі красивою такою!!!", "Яка киця", " "Проміняла кокошник на кішку. Так тобі дійсно краще!!!" — відреагували передплатники на публікацію.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/polyakovamusic

Інші користувачі приділили окрему увагу навколишньому фоні співачки, выразви своє невдоволення.

"Така киця, а интерьерчик зашарканый...", "Що за мерзенне приміщення?", "А двері просто зашибісь (ред. - гарні), совкові", "Кішечка красива, фон позаду – отпад - давно такого ремонту не бачила", – вказали на недосконалість обстановки шанувальники.

Скріншот коментарів поста аккаунта instagram.com/polyakovamusic

До речі, на офіційному YouTube каналі співачки відбулася прем'єра нової відео роботи на пісню "Королева ночі". Після завершення активної фази концертного графіка Олі Полякової, поп-діва традиційно відкриває літній сезон гучною прем'єрою. Новий трек "Королева ночі" виконаний у стилі останніх хітів співачки, а кліп пародіює естетику 90-х років.

Відео: /video.rbc.ua