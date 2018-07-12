Прощальний тур: Данилко розповів, що буде з Сердючкою далі

Фото: Вєрка Сердючка (facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Український артист готується розпрощається зі знаменитим образом

Відомий український артист Андрій Данилко, який завоював популярність публіки завдяки образу Вєрки Сердюки, розповів про закриття цього проекту. Про це повідомляють "Вести".

З нагоди закриття проекту Данилко відправиться в прощальний тур. Але після нього Сердючка припинить своє існування, оскільки артист вже втомився.

"Я був в такій гонці, що деякі року взагалі не пам'ятаю. Деякі нульові роки я взагалі не пам'ятаю через концертних перевантажень: Липецьк плутаєш з Луцьком, а Нижній Новгород з Новгородом - і я не розумів в чому різниця. Сказати, що це дуже радісно, ​​не можу", - сказав Данилко.

"Під прощальним туром маються на увазі великі гастролі - якесь спасибі тим людям, які дали мені, хлопчикові з Полтави, який жив в прибудові, де шпалери загортали, можливість забезпечити себе фінансово, жити на Хрещатику і, в принципі, не працювати", - додав артист .

До речі, Андрія Данилка порекомендували в якості головного Холостяка країни.

Нещодавно відбулося голосування на офіційних сторінках телеканалу СТБ, в якому глядачки вибирали, кого б вони хотіли бачити в ролі героя телешоу "Холостяк" в дев'ятому сезоні. Багато запропонували власні кандидатури, в тому числі і відомого українського артиста Андрія Данилка.

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