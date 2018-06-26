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"Просто чарівність": Ольгу Фреймут переплутали з легендарної німецької фотомоделлю

STYLERЗірки        26.06.2018 - 18:29
Фото: телеведуча Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
Фото: телеведуча Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Українська телеведуча Ольга Фреймут підступно, але необразливо пожартувала над своїми передплатниками у соцмережі

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут продемонструвала відмінне почуття гумору, запостив під виглядом себе в Instagram гарне чорно-біле фото, на якому зображена приваблива блондинка в цікавій позі. На фото навіть видно частину спокусливого декольте.

Підписники подумали, що телеведуча просто змінила імідж і відзначили що такі зміни це "просто чарівність".

Фото: Клаудіа Шиффер з Instagram Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Скрін коментарів (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники негайно відреагували коментарями, де обсипали зірку компліментами і порівнювали її з різними знаменитостями закордонної кіноіндустрії. Лише найуважніші помітили "підміну". Адже вона дійсно дуже схожа на знамениту Клаудіа Шиффер.

Скріншот: коментарі до посту (instagram.com/freimutolia)

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Пізніше Фреймут зізналася, що опублікувала фото знаменитої німецької топ-моделі виключно заради жарту.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, раніше телеведуча збентежила своїх підписників в Instagram дивним запитанням.

Відео: Що ви не знали про Ольгу Фреймут

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Теги: Ольга Фреймут, телеведущая
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