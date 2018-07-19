Просто замінили: Ірина Федишин та Олександр Пономарьов не потрапили на фестиваль з-за візи

Колаж РБК-Україна

Артисти звинувачують у всьому організаторів

Відомі популярні виконавці Ірина Федишин та Олександр Пономарьов не змогли поїхати на фестиваль у Нью-Йорку через відсутність візи. Про це повідомила Ірина Федишин на своїй сторінці в Instagram.

Артистка повідомила, що до останнього дня її ім'я та ім'я Олександра Пономарьова було розміщено на афішах американського фестивалю "Союзівка". Але буквально напередодні концертів з'ясувалося, що організатори фестивалю не встигли зробити документи для виконавців і візи, завдяки яким вони повинні були потрапити в Нью-Йорк.

Ірина Федишин зазначила, що документи були подані ще в квітні 2018 року і до липня візи їм не відкрили. Крім того, у співачки зірвалися заплановані концерти в Чикаго та інших містах США. Вони вибачилася перед діаспорою в Америці і пообіцяла приїхати до них в грудні.

Публікація від Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 18 Лип 2018 в 1:07 PDT

Олександр Пономарьов підтвердив цю інформацію на своїй офіційній сторінці в Facebook і висловив своє розчарування від роботи організаторів, які пообіцяли артистам відкрити візи, але так цього і не зробили.

Скріншот (facebook.com/OleksandrPonomaryov)

Крім того, українські виконавці засмучені тим, що організатори фестивалю, на який приїхали і інші українські зірки, використовували їх імена і фотографії для афіші, а буквально за день до концерту замінили їх іншими виконавцями.

Скріншот афіші

До речі, Андрій Данилко повідомив про те, що влаштує для Вєрки Сердючки останні прощальні гастролі, так як закриває цей проект.

Відео: РБК-Україна