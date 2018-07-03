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"Прям Дженніфер Лопес": Ані Лорак здивувала відвертим вбранням (фото)

STYLERЗірки        03.07.2018 - 11:09
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Зірку розкритикували за вульгарний образ

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність, вразила шанувальників відвертим вбранням, схожим на образ знаменитої Дженніфер Лопес. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На фото співачка у прозорому блискучому комбінезоні продемонструвала свою підтягнуту форму.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Знімок прокоментували користувачі мережі:

"Розкішна".

"Красива".

"Шикарна, очей не відірвати".

"Ось правда, невже таланту і красивій дівчині обов'язково потрібні ось такі фото сесії, а?".

"Костюм як у Брітні Спірс у кліпі на пісню "Toxic".

"Дуже відверто. Навіщо?".

"Ну прям Дженіфер Лопес. І прикид, і та ж стійка".

"У Дженніфер Лопес раніше був такий прикид".

"Бомба".

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, директор Ані Лорак розповів про боргову яму співачки.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

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