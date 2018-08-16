"Прямо помолодшала": Віра Брежнєва худне через роботу

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Співачка Віра Брежнєва поділилася новою фотографією з шанувальниками

Популярна українська співачка, актриса, телеведуча Віра Брежнєва, яка нещодавно захопила користувачів мережі стрункими ногами, зізналася, що підтримувати себе в ідеальній формі їй допомагає жорсткий робочий графік.

Відео: РБК-Україна

До речі, на одному з останніх фото, опубліковані в Instagram-акаунті співачки, вона дійсно виглядає майже виснаженою. Тендітність 36-річної зірки підкреслена оригінальним концертним костюмом.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

"Повернулася до роботи, залишилися від мого італійського ПП (піца-паста) тільки очі", - пожартувала Брежнєва.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники української зірки не залишили її без компліментів.

"Ви прямо помолодшали! Нестерпно гарна", - написав один юзер.

Скріншот (instagram.com/ververa)

Крім того, фолловери Брежнєвої почали з'ясовувати, на якій дієті вона сидить.

"Вірочка, а ви можете написати приклад свого раціону на день. Цікаво. І особливо: вечеря і у скільки самий пізній прийом їжі. Я зайнялася зараз своїм харчуванням. Було б здорово мати приклад від людини з прекрасною фігурою", - написала Наталія Новосьолова.

Нагадаємо, що не так давно дружина композитора Костянтина Меладзе показала розкішну фігуру.

Раніше Брежнєва згадала свої шкільні роки, а разом з ними глузування однолітків, злидні, відсутність пристойного одягу, комплекси через зовнішність і бажання бути привабливою.