"Психонула": Маша Єфросиніна розповіла, як їй вдалося виграти конкурс краси з вагою 80 кг

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosininа)

Українська співачка згадала, як її запросили працювати на телебачення

Нещодавно українська телеведуча Марія Єфросиніна розповіла мотивуючу історію про те, як вона брала участь у конкурсі краси, після чого вперше потрапила на екран телевізора в ролі ведучої. Про це повідомляє "ТСН".

У розмові з журналістами Марія Єфросиніна розповіла, як їй вдалося потрапити на телебачення. Її історія почалася з того, що після недовгих років життя в Києві у віці 19 років Маша вирішила покинути столицю, повернувшись у рідне місто Керч. Причиною тому стали невдачі і складні життєві обставини.

"Не складалося ні з романтичними відносинами, ні з друзями, ні з чим", — розповідає Єфросиніна.

Після повернення в рідне місто вона побачила афішу конкурсу "Міс-університет", в якому вирішила взяти участь. До речі, ведуча зізналася, що це був перший конкурс, в якому вона зважилася взяти участь.

"Я психонула і пішла брати участь з вагою 80 кілограмів. І успішно його виграла", — зазначила Єфросиніна.

Після успіху в конкурсі у Марії з'явилися корисні знайомства і її запросили працювати на телебачення.

"Я опинилася на телебаченні, мене випадково по знайомству туди визначили", — додала зірка.

Єфросиніна підкреслила, що завжди потрібно робити те, чого від себе найменше очікуєш, що "відкладаєш в довгий ящик", адже це може кардинально змінити ваше життя.

Нагадаємо, що нещодавно Марія Єфросиніна здивувала шанувальників хворобливим зовнішнім виглядом. Раніше ми писали, що ведуча погодилася брати участь у "Танцях з зірками". До речі, нещодавно Єфросиніна озвучила топ улюблених фільмів.

Відео: (video.rbc.ua)