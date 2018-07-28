"Психонула": Маша Єфросиніна розповіла, як їй вдалося виграти конкурс краси з вагою 80 кг

Українська співачка згадала, як її запросили працювати на телебачення
Нещодавно українська телеведуча Марія Єфросиніна розповіла мотивуючу історію про те, як вона брала участь у конкурсі краси, після чого вперше потрапила на екран телевізора в ролі ведучої. Про це повідомляє "ТСН".
У розмові з журналістами Марія Єфросиніна розповіла, як їй вдалося потрапити на телебачення. Її історія почалася з того, що після недовгих років життя в Києві у віці 19 років Маша вирішила покинути столицю, повернувшись у рідне місто Керч. Причиною тому стали невдачі і складні життєві обставини.
"Не складалося ні з романтичними відносинами, ні з друзями, ні з чим", — розповідає Єфросиніна.
Після повернення в рідне місто вона побачила афішу конкурсу "Міс-університет", в якому вирішила взяти участь. До речі, ведуча зізналася, що це був перший конкурс, в якому вона зважилася взяти участь.
"Я психонула і пішла брати участь з вагою 80 кілограмів. І успішно його виграла", — зазначила Єфросиніна.
Після успіху в конкурсі у Марії з'явилися корисні знайомства і її запросили працювати на телебачення.
"Я опинилася на телебаченні, мене випадково по знайомству туди визначили", — додала зірка.
Єфросиніна підкреслила, що завжди потрібно робити те, чого від себе найменше очікуєш, що "відкладаєш в довгий ящик", адже це може кардинально змінити ваше життя.
Нагадаємо, що нещодавно Марія Єфросиніна здивувала шанувальників хворобливим зовнішнім виглядом. Раніше ми писали, що ведуча погодилася брати участь у "Танцях з зірками". До речі, нещодавно Єфросиніна озвучила топ улюблених фільмів.
Відео: (video.rbc.ua)