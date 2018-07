Публіка не могла стримати сліз: легендарний співак одружив молоду пару в Одесі (фото)

Томас Андерс в Одесі (фото: Сергій Передера)

Томас Андерс виконав заповітну мрію закоханих прямо на сцені

В одеському "Літньому театрі" на Морвокзалі виступив екс-соліст популярної німецької групи Modern Talking Томас Андерс.

Охочих послухати зірку диско 80-х зібралося чимало, у залі практично не було вільних місць. По-початку публіка вела себе скромно, але через деякий час "зірвалася" зі своїх місць і почала танцювати під запальні ритми.

А в кінці виступу культового співака на сцену піднявся молодий чоловік і зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині під гучні оплески глядачів. Публіка не могла стримати сліз, а Томас Андерс виконав заповітну мрію молодих і допоміг їм здобути щастя.

Томас Андерс в Одесі (фото: Сергій Передера)

Виконавець хіта "You Are My Heart, You Are My Soul" також поділився своїми враженнями від Південної Пальміри.

"Перший раз я побував в Одесі у 1998 році, це було дуже давно, тепер я тут буваю частіше і бачу, як все змінюється. Я люблю літо, люблю океан і моря. Тут дуже красиво і свіжо", - зізнався Андерс під час концерту.

Томас Андерс в Одесі (фото: Сергій Передера)

Крім того, музикант розповів свій секрет успіху.

"Якщо б я знав такої секрет, то зробив би таблетки і став дуже багатою людиною. Треба мати талант, голос, хороші пісні і багато працювати!" - поділився співак.

Томас Андерс в Одесі (фото: Сергій Передера)

Також Томас розповів, як йому вдається так добре виглядати.

"Можна нескінченно і наполегливо тренуватися, пити воду, але це не запорука краси. Краса повинна йти зсередини, ти повинен бути щасливим. Тоді будеш гарний, навколо тебе будуть завжди гарні щасливі люди", - прокоментував артист.

Томас Андерс в Одесі (фото: Сергій Передера)

Нагадаємо, Літня сцена в Одесі буде працювати до 1 вересня. Для одеситів і гостей міста виступить близько 40 артистів. Серед них - Тото Кутуньо, Лайма Вайкуле, Тіна Кароль, студія "Квартал 95", DZIDZIO, "Воплі Відоплясова" та багато інших.

Відео: РБК-Україна