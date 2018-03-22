П'яний російський співак влаштував стрілянину на вулиці

Виконавець переховувався від поліції

Російський співак Віталій Грачов, відомий як Вітас, в стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину у дворі свого будинку на Рубльовці. Про це повідомляється на Telegram-каналі 112.

"Сусіди, почувши стрілянину, дуже злякалися і викликали поліцію. Сильно п'яний володар пронизливого голосу двері копам не відкрив. Ламали. Після зірку транспортували у відділ, де Вітас знову проявив бунтарський характер і відмовився від огляду", - сказано в повідомленні.

Фото: Вітас (vitas.com.ru)

Скріншот (t.me/EV112)

Під час стрілянини біля свого будинку в котеджному селищі "Флоранс" Вітас зробив 45 пострілів. Рівно таку кількість гільз знайшли на місці співробітники поліції. Також з місця вилучили чотири патрони та сигнальний пістолет, повідомляє life.ru.

"З 10:00 по 15:00 робив постріли з сигнального пістолета, створював загрозу суспільству, порушуючи громадський порядок", - повідомили в поліції.

Відомий виконавець був доставлений в барвихинський відділ поліції. Після складання адміністративного протоколу, п'яного Вітаса відпустили. Проте виписали штраф 5500 рублів.

Нагадаємо, Вітас - співак, який прославився завдяки своєму незвичайному фальцету.

До речі, раніше популярний Вітас нещодавно "відродився" в мережі.